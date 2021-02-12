Kar yağışı öncesi araç bakım yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışı öncesi araç bakım yoğunluğu

İHA

Kar yağışı öncesi araç bakım yoğunluğu

– Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarısının ardından Düzce'de sürücüler bakım için harekete geçti. Kar yağışında zorluk yaşamak istemeyen sürücüler, tamircilerin yolunu tuttu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısı ile zorluk yaşamak istemeyen araç sahipleri harekete geçti. Kış lastiği takılması kadar önemli olan araç silecekleri için de sürücüler oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu. Düzce’de araç silecekleri bakım ve onarımını yapan Ümit Sel, sürücülerin görüş mesafesinin önemli bir durum olduğunu silecek bakımlarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Hava sıcaklıklarının eksi dereceye düşeceği ifade eden Sel, "Sürücülerin yolda mağduriyet yaşamamaları açısından cam sularının eksi hava şartlarına uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Silecek süpürgelerini kontrol etmeleri, silecek motorlarını bakımlarının yapılması gerekiyor. Aynı şekilde kar lastiklerinin, kar lastikleri olsa bile araçta zincir bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Motor suları mesela önemli. Bir önceki karda yaşadık. Bir çok araçta antifriz olmadığı ortaya çıktı. Sanayide o dönemde aşırı bir yoğunluk oldu. Motor suları dondu motorları zarar gören araçlar oldu, radyatörleri patlayan araçlar oldu. Aynı mağduriyetin yaşanmaması için Radyatör sularının antifriz ile değiştirilmesi cam sularının yine eksi havaya dayanıklı cam suları ile yenilenmesi kış lastikleri, zincirlerin bulunmasını tavsiye ediyoruz. Sileceklerinde bakımı önemli. Sonuçta sürücülerin yolla arasında ki kirlenmeyi örtüyü kaldırabilecek olan tek alet silecekler. Bunların mutlaka temiz olması yeni olması düzgün olması gerekiyor ki camınızı temiz tutsun, yolu ve görüşünüzü engellemesin. Daha net bir görüş sağlasın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazlı kangren hastası acil müdahale ile hayata tutundu
YEREL HABERLER Gazlı kangren hastası acil müdahale ile hayata ...
Şampiyondan il müdürü Yazıcıya ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyondan il müdürü Yazıcıya ziyaret
Koruyucu ailelere 113 bin lira ödeme yapıldı
YEREL HABERLER Koruyucu ailelere 113 bin lira ödeme yapıldı
Düzce'de 289 çocuk için 244 aileye 318 bin lira ödeme yapıldı
YEREL HABERLER Düzce'de 289 çocuk için 244 aileye 318 bin lira ödeme ...
İlacım çöp değil deva olsun projesi başlıyor
YEREL HABERLER İlacım çöp değil deva olsun projesi başlıyor
Düzce'de 2 bin 448 kişi evde bakım maaşı verildi
YEREL HABERLER Düzce'de 2 bin 448 kişi evde bakım maaşı verildi
Fen İşleri Müdürlüğü aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Fen İşleri Müdürlüğü aralıksız çalışıyor
Düzce’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Düzce’deki orman yangını kontrol altına alındı
Düzce´de ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Düzce´de ormanlık alanda yangın
Düzce’de orman yangını Köylüler de söndürme çalışmalarını destek veriyor
YEREL HABERLER Düzce’de orman yangını Köylüler de söndürme ...
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Özlü’yü ziyaret etti
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Özlü’yü ziyaret ...
Parsel sahiplerinin fazlalığı büyük çapta yatırımları engelliyor
YEREL HABERLER Parsel sahiplerinin fazlalığı büyük çapta ...
Köy okulları 15 Şubat’ta başlayacak yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Köy okulları 15 Şubat’ta başlayacak yüz yüze eğitime ...
Düzce’de aşı olanlar 13 bini geçti
YEREL HABERLER Düzce’de aşı olanlar 13 bini geçti
Genel Başkan Yardımcısından Şahin’e ziyaret
YEREL HABERLER Genel Başkan Yardımcısından Şahin’e ziyaret
Yetenek taraması son testler başladı
YEREL HABERLER Yetenek taraması son testler başladı
Konuralp’e şık ve tarihi muhtarlık binası
YEREL HABERLER Konuralp’e şık ve tarihi muhtarlık binası
Hava ölçüm sonuçları açıklanacak Sonuçlar açıklanıp yol haritası belirlenecek
YEREL HABERLER Hava ölçüm sonuçları açıklanacak Sonuçlar açıklanıp ...
Düzce MÜSİAD’dan Sakarya’ya ziyaret
YEREL HABERLER Düzce MÜSİAD’dan Sakarya’ya ziyaret
TOBB Akçakoca'ya okul yaptıracak
YEREL HABERLER TOBB Akçakoca'ya okul yaptıracak
Akçakoca OSB'de engeller kalktı
YEREL HABERLER Akçakoca OSB'de engeller kalktı
2020 yılında 341 ticari işletme kuruldu
YEREL HABERLER 2020 yılında 341 ticari işletme kuruldu
Düzce’de 2020 yılında 7 yabancı sermayeli şirket kuruldu
YEREL HABERLER Düzce’de 2020 yılında 7 yabancı sermayeli şirket ...
60 yaş üstü her iki kadından birinde görülüyor
YEREL HABERLER 60 yaş üstü her iki kadından birinde görülüyor