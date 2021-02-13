Düzce’de 273 anneye 119 bin lira ödeme yapıldı

Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında Düzce'de de Ocak ayı içerisinde 273 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde başlatılan doğum yardımları doğan veya doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus anneye ödeme yapılıyor. Doğum yardımı anne ve babanın her ikisinin de sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılıyor. Anne doğumda vefat ederse, ödeme bu sefer Türk Vatandaşı olan baba üzerinden gerçekleştiriliyor. Düzce’de Ocak ayı içerisinde 273 doğum yapan anneye maddi destek sağlandı. Buna göre doğum yapan annelere toplam 119 bin 400 lira ödeme sağlandı.

Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk yaptığı açıklamada, “Doğum yapan annelerimize Mayıs 2015’den beri bakanlığımız nezdinde maddi destek sağlamasını yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde 273 anneye 119 bin 400 lira’lık bir ödeme gerçekleştirdik. 2021 yılı içerisinde de gerekli şartları yerine getiren annelerimize ödemelerimiz devam edecek” dedi.

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