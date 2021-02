Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları Uzun sürecek evlilik için gençlere önerilerde bulundular

Düzce'de mini konserle 14 Şubat Sevgililer gününü kutlayan huzurevi sakinleri, uzun ve mutlu evliliklerin püf noktaları hakkında gençlere tavsiyelerde bulundular.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi’nde kutla programı düzenlendi. Ferdi Keman ve orkestrasının verdiği konserde pandemi nedeniyle odalarının balkon kısmına çıkarak şarkılara eşlik ettiler. Konserden memnun kaldıklarını ifade eden huzurevi sakini Sabiha Uzun, “Konser çok güzeldi bende coştum, onlarla birlikte bende söyledim. Çok şükür eğlendik. Şimdilerde 14 Şubatlar olsa da gençlere önce saygı diyorum. Sonra da sevgi. Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. Gençler çalışmalı, başarılı olmalı. Büyüğü küçüğü bilmeli, anneye babaya saygılı olmalı. Her şey saygıdan geçiyor. Saygı olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Şimdi gençlerimizde saygı bitti. Bir de doyumsuzluk var. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Azla yetinmeyi bilmiyorlar. Onun için işler boşanmaya gidiyor. Doyumsuzluk olunca kredi kartları patlıyor sonrası da boşanmaya gidiyor. Ben Rizeliyim. Buraya Kocaeli’nden geldim. Hem de azla yetindik. 3 Tane evlat yetiştirdim. Yetinemeseydik onları yetiştiremezdik. Şimdi hepsi e başarılı. Bende burada mutluyum” dedi.

"Saygı ve sevgi her şeyin ötesinde"

Bir diğer huzur evi sakini Dinçer Kartal ise “Konser çok güzeldi. Ağızlarına sağlık. Çok eğlendik. Gençlerimiz birbirlerini sevsinler, saygı duysunlar. Saygı ve sevgi her şeyin ötesinde. Evlilikler uzun ömürlü olur” diye konuştu.

Moral için konser verdiler

Huzurevi sakinlerine mini konser veren Ferdi Keman da, “14 Şubat sevgililer günü burada bulunmamızın ana sebeplerinden birisi. Büyüklerimize moral amaçlı olarak geldik. Bütün büyüklerimizin sevgililer günü kutlu olsun. Kendilerine sağlık ve sıhhat diliyoruz. Bütün dünyanın sevgililer günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Tedbirler eşliğinde mini konser düzenlendi

Korona virüs tedbirleri ile düzenlenen mini konser ile eğlenen huzurevi sakinleri daha sonra pandemi nedeniyle huzurevinde alınan tedbirler çerçevesinde odalarına çekildiler.

