Hurda parçalarından 3 robot yaptı, sıra dördüncü robotta Motor Ustası araçların atıl malzemelerinden yaptığı insan boyutlarındaki robotlar ilgi odağı oluyor MuRobot, Nusret ve Rock Starı robotları büyük ilgi gördü Motor ustası Murat Çetin: “Her şey bir saat yapmam ile başladı” “MuRobot, Nusret ve Rock Starı ilgi topladı” “Avrupa ve Amerika’dan robotları sergilemek isteyenler var”

– Düzce’de sanayi sitesinde motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, çocukken kendi oyuncaklarını yaparak başladığı el becerisini hobiye dönüştürüp tamir ettiği araçlardan çıkarttığı hurda ve atıl parçalarla küçük oyuncaklar ve biblolar yapmaya başladı. Motor ustası Çetin, MuRobot, Nusret ve Rock Starı robotları yaptı. Araçlardan çıkacak parçalarla Çetin dördüncü robotun yapımına da başladı.

Üniversite hayatının ardından bir ilaç şirketinde çalışan ve buradan ayrılmasının ardından Düzce’de sanayi de motor ustası olarak çalışmaya başlayan Murat Çetin, 2018 yılında açılan dükkanına atıl parçalarla saat yaptı. Çocukluk zamanlarında oyuncak bulamaması nedeniyle kendi oyuncaklarını yapmaya başlayan Çetin, Yaşı ilerledikçe el becerisini kaybetmedi. Motor ustası olarak çalıştığı firmada atıl ve hurda parçalarla oyuncak ve biblolar yapmaya başladı. Otomobillerden çıkan dişli, bilya, buji, vida, zincir gibi parçaları değerlendiren Motor ustası Murat Çetin, çılgın bateristten akrebe, motorlardan saate, kuş çeşitlerinden tanklara kadar birçok biblo oyuncak yaptı. Çetin daha sonra elde kalan diğer atıl malzemelerle de 3 aylık süre içinde insan boyutlarında robot yaptı. Robotun ayaklarına ve sırt kısmına araçların bozuk amortisörlerini kullanan Murat Çetin, gözlerini vidalardan, saçlarını demir zincirlerden yaptı.



3 robot yaptı, dördüncü yolda

İlk robotunu yapmasının ardından aradan geçen süre içerisinde firmaya gelen araçlardan çıkan hurdaları da değerlendirmeye başladı. İlgi odağı olan ilk robotun ardından ünlü lokantacı Nusret’in robotunu yaptı. Yaptığı robotların dikkat çekmesinin ardından sanayide bir arkadaşının “Benim de robotumu yap” demesinin ardından arkadaşının da ‘Rock Star’ adını verdiği robotu yaptı. Robotların sosyal medyada ve uluslar arası yayınlarda yayılmasının ardından Çetin’in yaptığı figürleri ünlü otomotiv firmaları sergilemek için sıraya girdi. Dördüncü robotunu yapmaya başlayan Çetin, her şeyin bir saat yapması ile başladığını robotlarının ilerleyen tarihlerde uluslar arası fuarlarda sergileneceği zamanı beklediğini belirtti.



“Her şey bir saat yapmam ile başladı”

Sanayide çalışmaya başlamasının ardından dükkan da saat eksikliği olduğunu görmesi ve ilk olarak atıl parçalardan saat yaptığını ve devamının geldiğini dile getiren Motor Ustası Murat Çetin, “2018 temmuz ayında buradaki dükkan yeni açıldığında ufak tefek hediyeler gelmeye başladı ama çalışma esnasında hemen görebileceğimiz bir saate ihtiyacımız oldu. Esnaf arkadaşlarımız saat verdi ama bu saatler biriki hafta içerisinde ya bitti ya bozuldu. Kendimize bir saat yapalım dedik. Bir duvar saati ile başladı her şey. Daha sonra duvar saati ilgi çekmeye başlayınca bilyelerden motosiklet, küçük adam, figür, tank gibi şeyler yapmaya başladık. Hurdalar oluştukça da ilgi büyüdü. Bazı müşterilerimiz fotoğraflar çekmeye başladı. Sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladılar. Bazı kişiler çocuklarını evden getirdiler. Burada fotoğraf çektiler. Derken, işler daha da yoğunlaştı. Çıkan parçalar büyüdükçe daha büyük objeler yapmaya başladık. Zaten çocukluktan gelen bir yeteneğim vardı. Resim ve ufak tefek el yapımı gibi. Kendi oyuncaklarımı kendim yaptım. Burada bunu biraz daha sanatsal boyutlara taşımış olduk. Bazen baktığımda buna ben bile inanmıyorum. Bunu ben mi yaptım diyorum. Ama her şey bir saat ile başladı” ifadelerini kullandı.



“MuRobot, Nusret ve Rock Starı ilgi topladı”

MuRobot adını verdiği ilk robotun büyük ilgi topladığını akabinde ünlü lokantacı Nusret ile sanayiden arkadaşı Müzikholde gitar çalan bir arkadaşından esinlenerek 2 ayrı robot yaptığını belirten Çetin, “İlk büyük figür olarak murobot adını verdiğimiz ateş eden robotumuzu yaptık. Daha sonra müşterilerimiz daha rahat fotoğraf çeksinler diye kolunun altına girebilsinler diye bir robot yapalım dedik. Ama daha sonra bu ünlü lokantacı Nusret olsun dediler. İkinci robotumuz nusret oldu. Üçüncü robotumuz ise gitar çalan bir kişiden esinlendik. Bir rock star yıldızı yaptık. Buradaki bir komşumuz akşamları müzikhollerde müzik yapıyor. Benim bir robotumu yap demişti. Onun bir duruşundan esinlenerek yaptığımız rock star yıldızı var. Bu robotlarımız Avrupa’da ve Amerika’da büyük ilgi gördü. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Aynı zamanda çıkan hurdalarda birikiyor. Ustam bunları satmasın diye yeni bir robota başladım. Dördüncüsü yolda diyerek kendi sosyal medya hesabımda paylaşıyorum. Şu anda yavaş yavaş bir ilerleme var” şeklinde konuştu.



“Avrupa ve Amerika’dan robotları sergilemek isteyenler var”

Onlarda oyuncak ve biblonun yanı sıra yaptığı robotların büyük ilgi gördüğünü, Avrupa ve Amerika’da çeşitli programlarda robotların yayınlanmasının ardından yurt dışı kaynaklı görüşmelere başladığını belirten Motor Ustası Murat Çetin, “Ulusal ve uluslar arası yayınlarda robotlarım yayınlandı. Yurt dışından robotlara büyük bir ilgi var. Bir çok otomotiv sektöründe çalışan kurumlar ürünlerimi sergilemek istediklerini söylediler. Hatta 1 yıllığına kiralamak isteyenler var. Fiyat teklifleri var görüşmelerimiz oluyor şu anda. Muhtemelen gelecek yıllarda fuar organizasyonlarında bu yaptıklarım yer alacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Onlarca oyuncak ve biblo, 3 tane insan boyutunda robot yapan Murat Çetin’in dördüncü robot için araçlardan çıkacak hurdaları beklediğini, dördüncü robotu da tamamlayarak dikkat çeken bir robot olacağını belirtti.

