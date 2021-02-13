Hurda parçalarından 3 robot yaptı, sıra dördüncü robotta Motor Ustası araçların atıl malzemelerinden yaptığı insan boyutlarındaki robotlar ilgi odağı oluyor MuRobot, Nusret ve Rock Starı robotları büyük ilgi gördü Motor ustası Murat Çetin: “Her şey bir saat yapmam ile başladı” “MuRobot, Nusret ve Rock Starı ilgi topladı” “Avrupa ve Amerika’dan robotları sergilemek isteyenler var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurda parçalarından 3 robot yaptı, sıra dördüncü robotta Motor Ustası araçların atıl malzemelerinden yaptığı insan boyutlarındaki robotlar ilgi odağı oluyor MuRobot, Nusret ve Rock Starı robotları büyük ilgi gördü Motor ustası Murat Çetin: “Her şey bir saat yapmam ile başladı” “MuRobot, Nusret ve Rock Starı ilgi topladı” “Avrupa ve Amerika’dan robotları sergilemek isteyenler var”

İHA

Hurda parçalarından 3 robot yaptı, sıra dördüncü robotta Motor Ustası araçların atıl malzemelerinden yaptığı insan boyutlarındaki robotlar ilgi odağı oluyor MuRobot, Nusret ve Rock Starı robotları büyük ilgi gördü Motor ustası Murat Çetin: “Her şey bir saat yapmam ile başladı” “MuRobot, Nusret ve Rock Starı ilgi topladı” “Avrupa ve Amerika’dan robotları sergilemek isteyenler var”

– Düzce’de sanayi sitesinde motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, çocukken kendi oyuncaklarını yaparak başladığı el becerisini hobiye dönüştürüp tamir ettiği araçlardan çıkarttığı hurda ve atıl parçalarla küçük oyuncaklar ve biblolar yapmaya başladı. Motor ustası Çetin, MuRobot, Nusret ve Rock Starı robotları yaptı. Araçlardan çıkacak parçalarla Çetin dördüncü robotun yapımına da başladı.
Üniversite hayatının ardından bir ilaç şirketinde çalışan ve buradan ayrılmasının ardından Düzce’de sanayi de motor ustası olarak çalışmaya başlayan Murat Çetin, 2018 yılında açılan dükkanına atıl parçalarla saat yaptı. Çocukluk zamanlarında oyuncak bulamaması nedeniyle kendi oyuncaklarını yapmaya başlayan Çetin, Yaşı ilerledikçe el becerisini kaybetmedi. Motor ustası olarak çalıştığı firmada atıl ve hurda parçalarla oyuncak ve biblolar yapmaya başladı. Otomobillerden çıkan dişli, bilya, buji, vida, zincir gibi parçaları değerlendiren Motor ustası Murat Çetin, çılgın bateristten akrebe, motorlardan saate, kuş çeşitlerinden tanklara kadar birçok biblo oyuncak yaptı. Çetin daha sonra elde kalan diğer atıl malzemelerle de 3 aylık süre içinde insan boyutlarında robot yaptı. Robotun ayaklarına ve sırt kısmına araçların bozuk amortisörlerini kullanan Murat Çetin, gözlerini vidalardan, saçlarını demir zincirlerden yaptı.

3 robot yaptı, dördüncü yolda
İlk robotunu yapmasının ardından aradan geçen süre içerisinde firmaya gelen araçlardan çıkan hurdaları da değerlendirmeye başladı. İlgi odağı olan ilk robotun ardından ünlü lokantacı Nusret’in robotunu yaptı. Yaptığı robotların dikkat çekmesinin ardından sanayide bir arkadaşının “Benim de robotumu yap” demesinin ardından arkadaşının da ‘Rock Star’ adını verdiği robotu yaptı. Robotların sosyal medyada ve uluslar arası yayınlarda yayılmasının ardından Çetin’in yaptığı figürleri ünlü otomotiv firmaları sergilemek için sıraya girdi. Dördüncü robotunu yapmaya başlayan Çetin, her şeyin bir saat yapması ile başladığını robotlarının ilerleyen tarihlerde uluslar arası fuarlarda sergileneceği zamanı beklediğini belirtti.

“Her şey bir saat yapmam ile başladı”
Sanayide çalışmaya başlamasının ardından dükkan da saat eksikliği olduğunu görmesi ve ilk olarak atıl parçalardan saat yaptığını ve devamının geldiğini dile getiren Motor Ustası Murat Çetin, “2018 temmuz ayında buradaki dükkan yeni açıldığında ufak tefek hediyeler gelmeye başladı ama çalışma esnasında hemen görebileceğimiz bir saate ihtiyacımız oldu. Esnaf arkadaşlarımız saat verdi ama bu saatler biriki hafta içerisinde ya bitti ya bozuldu. Kendimize bir saat yapalım dedik. Bir duvar saati ile başladı her şey. Daha sonra duvar saati ilgi çekmeye başlayınca bilyelerden motosiklet, küçük adam, figür, tank gibi şeyler yapmaya başladık. Hurdalar oluştukça da ilgi büyüdü. Bazı müşterilerimiz fotoğraflar çekmeye başladı. Sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladılar. Bazı kişiler çocuklarını evden getirdiler. Burada fotoğraf çektiler. Derken, işler daha da yoğunlaştı. Çıkan parçalar büyüdükçe daha büyük objeler yapmaya başladık. Zaten çocukluktan gelen bir yeteneğim vardı. Resim ve ufak tefek el yapımı gibi. Kendi oyuncaklarımı kendim yaptım. Burada bunu biraz daha sanatsal boyutlara taşımış olduk. Bazen baktığımda buna ben bile inanmıyorum. Bunu ben mi yaptım diyorum. Ama her şey bir saat ile başladı” ifadelerini kullandı.

“MuRobot, Nusret ve Rock Starı ilgi topladı”
MuRobot adını verdiği ilk robotun büyük ilgi topladığını akabinde ünlü lokantacı Nusret ile sanayiden arkadaşı Müzikholde gitar çalan bir arkadaşından esinlenerek 2 ayrı robot yaptığını belirten Çetin, “İlk büyük figür olarak murobot adını verdiğimiz ateş eden robotumuzu yaptık. Daha sonra müşterilerimiz daha rahat fotoğraf çeksinler diye kolunun altına girebilsinler diye bir robot yapalım dedik. Ama daha sonra bu ünlü lokantacı Nusret olsun dediler. İkinci robotumuz nusret oldu. Üçüncü robotumuz ise gitar çalan bir kişiden esinlendik. Bir rock star yıldızı yaptık. Buradaki bir komşumuz akşamları müzikhollerde müzik yapıyor. Benim bir robotumu yap demişti. Onun bir duruşundan esinlenerek yaptığımız rock star yıldızı var. Bu robotlarımız Avrupa’da ve Amerika’da büyük ilgi gördü. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Aynı zamanda çıkan hurdalarda birikiyor. Ustam bunları satmasın diye yeni bir robota başladım. Dördüncüsü yolda diyerek kendi sosyal medya hesabımda paylaşıyorum. Şu anda yavaş yavaş bir ilerleme var” şeklinde konuştu.

“Avrupa ve Amerika’dan robotları sergilemek isteyenler var”
Onlarda oyuncak ve biblonun yanı sıra yaptığı robotların büyük ilgi gördüğünü, Avrupa ve Amerika’da çeşitli programlarda robotların yayınlanmasının ardından yurt dışı kaynaklı görüşmelere başladığını belirten Motor Ustası Murat Çetin, “Ulusal ve uluslar arası yayınlarda robotlarım yayınlandı. Yurt dışından robotlara büyük bir ilgi var. Bir çok otomotiv sektöründe çalışan kurumlar ürünlerimi sergilemek istediklerini söylediler. Hatta 1 yıllığına kiralamak isteyenler var. Fiyat teklifleri var görüşmelerimiz oluyor şu anda. Muhtemelen gelecek yıllarda fuar organizasyonlarında bu yaptıklarım yer alacaktır diye düşünüyorum” dedi.
Onlarca oyuncak ve biblo, 3 tane insan boyutunda robot yapan Murat Çetin’in dördüncü robot için araçlardan çıkacak hurdaları beklediğini, dördüncü robotu da tamamlayarak dikkat çeken bir robot olacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Genel Müdürü’nden Düzce’ye ziyaret
YEREL HABERLER Meteoroloji Genel Müdürü’nden Düzce’ye ziyaret
Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları Uzun sürecek evlilik için gençlere önerilerde bulundular
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç ...
Düzce’de 273 anneye 119 bin lira ödeme yapıldı
YEREL HABERLER Düzce’de 273 anneye 119 bin lira ödeme yapıldı
Kadına şiddete hayır ilçe toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Kadına şiddete hayır ilçe toplantıları devam ediyor
Geleneksel okçuluk eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Geleneksel okçuluk eğitimleri devam ediyor
Harmankaya Şelalesi'nin doğal güzellikleri görenleri hayran bırakıyor Suyun gücünü ortaya koyan şelale heyecan tutkunlarını bekliyor 15 metre yükseklikteki şelale havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Harmankaya Şelalesi'nin doğal güzellikleri görenleri ...
Rol model gençler, kış okulunda gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Rol model gençler, kış okulunda gençlerle buluştu
Prof. Dr. Yıldız Değirmenci: Koronavirüs felce sebep olabiliyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldız Değirmenci: Koronavirüs felce sebep ...
Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat konseri
YEREL HABERLER Düzceli müzisyenlerden huzurevi sakinlerine 14 Şubat ...
Hastane’de tuvaletlerine kare kodu uygulaması
YEREL HABERLER Hastane’de tuvaletlerine kare kodu uygulaması
Vali Atay Polis Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay Polis Merkezini ziyaret etti
Başkan Özlü adına 100 fidan bağışlandı
YEREL HABERLER Başkan Özlü adına 100 fidan bağışlandı
Vali Atay YEDAM’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Atay YEDAM’da incelemelerde bulundu
Düzce Belediyesi’nden yoğun kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nden yoğun kar yağışı uyarısı
'Pandemide tedarik zinciri yönetimi' görüşüldü
YEREL HABERLER 'Pandemide tedarik zinciri yönetimi' görüşüldü
Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar olacak Kısıtlamada sevgi dağıtacaklar Bu kez sevgililer değil, onlar çiçek götürecek Çiçekçi Orkun Oşak: "Hediyesinin kalıcı olmasını isteyenler orkide tercih ediyor"
YEREL HABERLER Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar ...
Kar yağışı öncesi araç bakım yoğunluğu
YEREL HABERLER Kar yağışı öncesi araç bakım yoğunluğu
Gazlı kangren hastası acil müdahale ile hayata tutundu
YEREL HABERLER Gazlı kangren hastası acil müdahale ile hayata ...
Şampiyondan il müdürü Yazıcıya ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyondan il müdürü Yazıcıya ziyaret
Koruyucu ailelere 113 bin lira ödeme yapıldı
YEREL HABERLER Koruyucu ailelere 113 bin lira ödeme yapıldı
Düzce'de 289 çocuk için 244 aileye 318 bin lira ödeme yapıldı
YEREL HABERLER Düzce'de 289 çocuk için 244 aileye 318 bin lira ödeme ...
İlacım çöp değil deva olsun projesi başlıyor
YEREL HABERLER İlacım çöp değil deva olsun projesi başlıyor
Düzce'de 2 bin 448 kişi evde bakım maaşı verildi
YEREL HABERLER Düzce'de 2 bin 448 kişi evde bakım maaşı verildi
Fen İşleri Müdürlüğü aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Fen İşleri Müdürlüğü aralıksız çalışıyor