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Bilsoft Yazılım, KOBİ’ler için eğitim programı hazırladı

İHA

Bilsoft Yazılım, KOBİ’ler için eğitim programı hazırladı

– Muhasebe programlarını sürekli geliştiren Bilsoft Yazılım, KOBİ'ler için eğitim programı hazırladı. Eğitim programı kapsamında KOBİ’ler online olarak programları sosyal medya üzerinden takip edebilecek.
Alanında uzmanlaşarak binlerce firmaya hizmet veren Bilsoft Yazılım, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için eğitim programlarına başladı. Eğitim programları ile ilgili bilgiler veren Bilsoft Yazılım Teknik Destek Müdürü Gökhan Bal, "KOBİ’lerin yoğunlukla kullandığı EArşiv, EFatura, İhracat Faturası ve Gelen Fatura Takibi, EFatura/EArşiv alt yazılı, Hesap kartı ekleme, cari hesap işlemleri, stok kartı bölümü, alış satış faturası, fatura bölümü, kasa işlemleri, Banka işlemleri, Taksit takip işlemleri, Program ayarları, Eİrsaliye, Raporları mail olarak gönderme ve Diğer işlemler için eğitim programları oluşturduk. Bunları sosyal medya hesaplarımızda ve internet sitemizde paylaştık. Eğitim programlarımıza buradan ulaşarak KOBİ’lerimiz rahatlıkla bilgi sahibi olabilirler" ifadelerini kullandı.

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