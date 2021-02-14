Aşkları engel tanımadı, 17 yılı geride bıraktılar Engelli çiftin 17 yıllık evliliği, ilk günkü sevgiyle sürüyor

– Düzce’de 17 yıl önce dernek çalışmaları sırasında tanışarak evlenen engelli karıkoca, her türlü zorluklara rağmen evliliklerini sürdürüyor.

Düzce’de bir derneğin çalışmaları sırasında tanışan Sevinç Bozkurt (39) ve Celal Bozkurt (44), 17 yıl önce dünya evine girdi. Doğuştan bacakları olmayan Sevinç ile küçük yaşta yakalandığı rahatsızlık sebebiyle yürüme engelli olan Celal Bozkurt, hayatın bütün zorluklarına rağmen 17 yıllık mutlu evliliklerini devam ettiriyor. Birbirlerine hayat arkadaşı olan çiftin 14 ve 16 yaşlarında iki tane de çocukları var.



"Zorlukları sevgimiz sayesinde aştık"

Çok mutlu olduklarını anlatan Sevinç Bozkurt, "16 ve 14 yaşında iki çocuğumuz var. Ben doğuştan engelliyim. İki bacağım yok. Elimde sorun var. Allah bugünümüzü aratmasın. Dernekte çalışırken tanıştık. Sonrasında çok sevdiğim İsmail adında bir ağabeyim vardı. Onun vesilesiyle düğünümüz oldu. 17 yıldır evliyiz. Biz başımıza gelen zorlukları sevgimiz sayesinde aştık. Tabi sıkıntılarımızda oluyor. Herkes gibi sıkıntılarımız var. En büyük sıkıntımız ise kira ve maddi sorunlar" dedi.

Doğuştan engelli olduğunu ifade eden Celal Bozkurt ise "Ben 6 aylıkken yapılan bir iğne sinirlerime denk gelmiş ve sinirlerim kurumuş. Tabi o zamanlar babamda hasta olduğu için hak arayamamış. Bende o günden beri engelli olarak yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu.



"Saygı ve sevgi önemli ama iki taraflı olmalı"

Uzun süren evliliğin sırrını paylaşan Celal Bozkurt, "Sevmeyi ve sevilmeyi bilmek önemli. Evlenirlerse mutlu olurlar. Ama tek taraflı saygı ve sevgi olmaz. Bunlar iki taraflı olmalı. Tek taraflı hiçbir şey olmaz, yapılmaz çünkü. Ben mesela durumum yok, özürlüyüm. Eşimde özürlü ve bu sebepten dolayı çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama yine de yürütüyoruz" sözlerine ekledi.

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