Düzce’de 2 saat süren kar heyecanlandırdı

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– Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan hafif kar yağışı 2 saat sürdü. Uzun süreli yağması beklenen kar yağışı vatandaşları heyecanlandırırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Düzce’de sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yer yer fırtına şeklinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaz örtü ile kapladı. Uzun süreli yağması beklenen kar yağışı vatandaşları heyecanlandırırken, yaklaşık 2 saat sonra kent merkezinde yağış durdu. Beyaz örtü ile kaplanan bölgeler havadan drone ile görüntülendi.

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