Kuryelerin trafikteki tehlikeli oyunu

Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de iki kuryenin motosiklet üzerindeki tehlikeli oyunu görenleri hayrete düşürdü.

Düzce´nin İstanbul Caddesi üzerinde iki kuryenin motosiklet üzerindeki tehlikeli oyunu an be an vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Cadde üzerinde ilerleyen ve gıda firmasının siparişlerini taşıyan iki kuryeden biri motosikletle diğer kuryenin kullandığı motosikletin arkasına ayağını koyarak itmeye çalıştı. Zaman zaman dengesini kaybeden kuryelerin bu oyununu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2021-02-14 12:46:52



