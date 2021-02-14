Bolu Dağı´nda kar ve sis etkili oluyor



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) BOLU Dağı D-100 Karayolu'nda kar ve sis etkili olurken, hazırlıklarını tamamlayan karla mücadele ekipleri yol kenarında beklemeye başladı.

Ankara ve İstanbul arasında geçiş noktası olan D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde sis ve kar yağışı etkili oluyor. Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşerken bir yandan da kar yağıyor. Etkisini arttırmaya başlayan kar yağışıyla birlikte karayolları ekipleri de hazırlıklarını tamamlayarak olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarlarında bekliyorlar. Bolu Dağı giriş ve çıkışında da trafik ekipleri hem sis hemde kar yağışına karşı dikkatli olmaları yönünde sürücülere uyarılarda bulunuyor.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-02-14 15:53:10



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