Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin; “Belediye hazır, siz karın keyfini çıkartın”

Kar yağışı ile birlikte ilçede olumsuzlukların yaşanmaması adına ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Kaynaşlı Belediye başkanı Birol Şahin, vatandaşlara "Karın keyfini çıkartın" dedi.

Sınırları içinde Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Boludağı geçişinin bulunduran Kaynaşlı İlçesi’nde kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri hazır bekletiliyor. İlçede yoğun kar yağışına bağlı olarak şimdilik herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten belediye başkanı Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletildiğini belirterek, ilçe halkına karın keyfini çıkartın dedi. Birol Şahin, “Beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı 7/24 Kaynaşlılı hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın zorluk yaşamaması için çalışmalara başladık ve tüm tedbirleri aldık. Özlediğimiz kar bereket olsun, keyfe dönüşsün inşallah” dedi.

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