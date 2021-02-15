Düzce'de çocukları kar eğlencesi



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar aileleri ile dışarı çıkarak gönüllerince eğlendi.

Düzce´de iki gündür etkili olan kar yağışı çocukları sevindirdi. Kalıcı Konutlar bölgesinde rampalarda biriken karların üzerine çıkan çocuklar aileleri ile birlikte karın keyfini çıkardı. Kimi naylon poşetlerle kaymaya çalışırken, kimi de babalarının sırtında kayarak doyasıya eğlendi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-02-15 16:35:28



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