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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezarlıklar Müdürlüğü’ne eski belediye başkanı atandı

İHA

Mezarlıklar Müdürlüğü’ne eski belediye başkanı atandı

Düzce Belediyesi’nde Mezarlıklar Müdürlüğü’ne eski belediye başkanı atandı.
Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne yeni bir atama gerçekleşti. Bir süredir Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak’ın vekaleten yürüttüğü Mezarlıklar müdürlüğüne 20142019 yılları arasında Kaynaşlı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Erol Bayraktar getirildi.

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