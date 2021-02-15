Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce Belediyesi’nde Mezarlıklar Müdürlüğü’ne eski belediye başkanı atandı.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne yeni bir atama gerçekleşti. Bir süredir Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak’ın vekaleten yürüttüğü Mezarlıklar müdürlüğüne 20142019 yılları arasında Kaynaşlı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Erol Bayraktar getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.