Arı Mucizesi geliştirdi, propolis artık alkolsüz üretiliyor

– Arı Mucizesi Akademisi kurucu yöneticilerinden Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, propolisin dünya genelinde alkollü olarak satıldığını, Düzce Üniversitesi’nde yaptıkları araştırma ile propolisi alkolsüz ürettiklerini kaydetti.

Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan araştırmalarda, alkol kullanılmadan yapılan ekstraksiyonla doğal kimyasal içeriğin çok yüksek oranda kazanıldığı bir metot geliştirildi. Arı Mucizesinin temel ürünü olan propolis, arılar tarafından virüs, bakteri, mantar ve diğer mikrobiyal canlılara karşı kovanlarını korumak, peteklerinin hijyenini sağlamak ve yeni doğan arıları beslemek için kullanılıyor. Arı Mucizesi, doğanın kendini koruma kaynağı olan propolisi üniversite laboratuvarlarında analiz edip üretiyor.

Arı Mucizesi Akademisi Kurucu yöneticilerinden Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, alkolsüz propolisi ürettiklerini belirterek, "Propolis hakkında yapılmış bilimsel çalışmalar çok fazladır. Fakat propolisin kimyasal içeriği nedeniyle suda çözünmesi oldukça zayıftır. Bu nedenle propolis alkolde çözünür ve tüm dünyada alkollü şekilde kullanılır. Fakat alkolde kullanımının istenmeyen bazı etkileri söz konusudur. Bu kapsamda üniversitemizde yaptığımız ArGe çalışmaları sonucunda alkol kullanmadan yapılan ekstraksiyonla doğal kimyasal içeriğini kazandığımız bir metot geliştirdik. Geliştirdiğimiz metot ile propolisi tamamen alkolsüz olarak üreterek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

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