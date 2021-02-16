Evde annesinin yaptığı yemekleri merak etti, aşçılık kursuna başladı

Düzce'de annesinin yaptığı yemekleri merak eden bir kişi Halk Eğitim Merkezinde açılan aşçılık kursuna katıldı.

Düzce'de Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Aşçılık Kursu' vatandaşların ilgisini çekiyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak açılan aşçılık kursuna kadınlar ilgi gösterirken, erkeklerde ilgi göstermeye başladı. Evde annesinin yaptığı yemeklerin kendisinde merak uyandırdığını belirten erkek kursiyer de eğitim görüyor.

Kursların başlamasının ardından, kursiyerlerin talep oluşturduğunu belirten aşçılık kursu öğreticilerinden Hülya Göle, “Taleplerimiz var. Arkadaşlar tabi yoğun bir şekilde çalışmak istiyorlar. Maskemizi takarak, ellerimizi sık sık yıkayarak, kurslarımızı yapmaya çalışıyoruz. Burada pastanede yapılan bütün ürünleri kursiyerlere gösteriyoruz. Biraz daha üstüne katarak göstermeye çalışıyoruz. Daha farklı pastalar, süsler, şeker hamurları gibi her şeyi burada gösteriyoruz. Pastanelerde ne varsa börek, çörek, pasta, kurabiye temellerini öğreterek hepsini gösteriyoruz. Pandemi öncesinde daha çok talep vardı. İnsanlar nispeten şu anda korkuyorlar. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Özellikle bu duruma özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.



“Erkekler bu duruma iş olarak bakıyorlar”

Genellikle kadınların pasta yaptığını son dönemde erkek kursiyer sayılarının arttığını belirten Göle, “Erkekler bu duruma iş olarak bakıyorlar. Bunun için bir çok erkek öğrencimiz kursumuza gelerek not alıyor, bilgi alıyor. Burada işi öğrenip işe girebiliyor veya iş yeri açabiliyorlar” şeklinde konuştu.



“Annemin yaptığı yemekler bende merak uyandırdı”

Evde annesinin yaptığı yemekleri merak ederek kursa katılan Uğur Yıldırım, "Ben 34 aydır kursların açılmasını bekliyordum. Pandemiden dolayı kurslar kapalı kalmak durumunda kaldı. Pastanın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyordum. Poğaça çeşitleri, pasta çeşitleri nasıl yapılır bunları hep merak ediyordum. Bu durumda bir nevi meslekte kazanmış oluyoruz. Burada öğrendiklerimi ileride kullanabileceğim bir meslek durumuna geliyor. Ev ortamlarında kendimize de burada öğrendiklerim ile bir şeyler yapabileceğim. Şu sıralar sokağa çıkma kısıtlamaları var. Evlerde kalıyoruz. Burada öğrendiklerimizi evlerde bizim için bir uğraş durumuna geliyor. Ayrıca buradan bir sertifika ile ayrılacağız. Buradan aldığım belge ile ilerleyen dönemlerde çok işimize yarama ihtimali olduğu için ben gayet yararlı buluyorum ve bu yüzden de kursa katılım sağlıyorum. Uzun zamandır sadece pasta değil diğer yemek çeşitlerini de öğreniyorum. Sadece pasta kurabiye değil, başka dallarda yemekleri de öğrenmek istiyordum. Evde annem sürekli bu işleri yaptığı için bende de bir merak uyandırdı. Temelinde burada hocalarımızın sayesinde gayet iyi bir şekilde yemek yapmayı öğreniyoruz” dedi.

Düzce Halk Eğitim Merkezi bünyesinde aşçılık kurslarının başvurularının alındığını, gerekli talebin oluşması durumunda korona virüs tedbirlerine uyularak kursun tekrar açılabileceği öğrenildi.

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