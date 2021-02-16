Futbol sahası kardan temizlendi

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– Düzce’nin Şıralık Mahallesinde bulunan sentetik çim yüzeyli futbol sahaları kardan temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.

Düzce’de yaklaşık 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle futbol sahaları da karla kaplanmıştı. Beyaz örtüyle kaplanan Şıralık sentetik çim yüzeyli futbol sahaları kardan temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.

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