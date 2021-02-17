Kızılay’dan yolda kalanlara sıcak ikram

– DüzceZonguldak D655 Karayolu’nda kar yağışı nedeni ile oluşan olumsuzluk sonucunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmemesinin ardından Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekipleri tarafından yolda kalanlara sıcak ikramda bulundu.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından D655 karayolunun her iki şeridinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmemesinin ardından Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekipleri harekete geçti. Ağır tonajlı araçların kaldığı bölgede sıcak ikramlar yapıldı. Sürücülere sıcak çay, kahve, çorba’nın yanı sıra su ile kek dağıtımları da yapıldı.

Kızılay ekipleri ayrıca bölgede çalışmalar yapan polis, jandarma ve karayolları ekiplerine de çay ve çorba ikramında bulundu.

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