Düzce’de 95 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 207 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu 112 köyün yolu ulaşıma açılırken, 95 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışından dolayı il genelindeki 207 köyün yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı köy yollarından 112'si gece boyunca yapılan çalışmalarla açıldı. 95 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Merkezde 10, Cumayeri'de 16, Çilimli'de 5, Gölyaka'da 11, Akçakoca'da 3, Gümüşova'da 5, Kaynaşlı'da 16 ve Yığılca'da da 29 köy yolunun kapalı olduğu belirtildi.

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