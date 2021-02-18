Aç kalan ayı köye indi, kovanlara daldı

– Düzce’de yiyecek bulmak için köye inen ayı, çok sayıda bal kovanını tahrip etti. Kovanlara dadanan ayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Düzce’de aralıklarla yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığı sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ormanlarda yaban hayatı yemlerken, Düzce’nin Gümüşova ilçesinde aç kalan ayı yiyecek bulmak için köye indi. Yongalık köyünde kovanlara dadanan ayı bir çok bal kovanını tahrip etti.

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