Bilsoft Yazılım’dan 16. yıl kutlaması

– Düzce Teknopark çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bilsoft Yazılım, bu yıl kuruluşunun 16. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.

2005 yılında ticari yazılım programları ile hayatına başlayan Bilsoft Yazılım, 90 binin üzerinde kullanıcısına farklı seçenekte ürünler sunarak, programlarını geliştirmeye devam ediyor. 2020 yılını başarıyla geçiren Bilsoft Yazılım, geleneksel yılsonu programını, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi. Program ilk olarak Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli’nin açılış konuşması ile başladı.

Programda söz alan Genel Müdür Ahmet Veli, “Bilsoft Yazılım olarak, 2005 yılında faaliyet göstermeye başladık ve bugün 16. yılımızı kutluyoruz. Tüm dünyada yaşanan Covid19 salgınının etkilerini işletmeler olarak, hem finansal anlamda hem de sosyal anlamda hissetmekteyiz. Zor koşullar altında bizimle bu yolda devam eden tüm çalışma arkadaşlarımıza ve kullanıcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Evlerimizde kalmaya gayret ettiğimiz pandemi döneminde, tüm önlemlerin alınarak çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Küresel alanda müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba gösteriyoruz. Bu dönemde büyümemizin avantajlarını, alanında uzman yeni çalışma arkadaşlarımız ile yaşamaktayız. Yeni yılda firmamızın yeni birimleri ve projeleri ile kullanıcılarımıza daha fazla değer katmaya gayret edeceğiz” dedi.

Etkinlik, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk’ün konuşması ile devam etti. Öztürk, konuşmasında Bilsoft Yazılım ailesine katıldığı günden itibaren dengeli bir büyüme stratejisi ile devam ettiklerini, başarılarına yurt içi ve yurt dışında devam edeceğini ön gördüğünü belirtti. Ayrıca Öztürk, pandemi koşullarına rağmen büyüme döneminde olduklarını, yeni çalışma arkadaşları ile güçlendiklerini ve ilerleyen dönemde müşteri istekleri doğrultusunda yeni projelerini sunacaklarını vurguladı.

Programın ilerleyen saatleri, birim yöneticilerinin konuşmaları ve ödül töreni ile devam etti. Ödül töreninde birincilikleri ile öne çıkan ve çeşitli başarılara imza atan çalışanlara ödülleri verilirken, program sonunda düzenlenen çekiliş ile etkinlik sona erdi.

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