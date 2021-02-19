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Hazır giyim sektörü, terzilik mesleğini bitiriyor Unutulmaya yüz tutmuş terzilik mesleğini yaşatmak için çalışıyor: Terzi Hamit Şengül: “Yetiştirecek çırak bulamıyoruz

İHA

Hazır giyim sektörü, terzilik mesleğini bitiriyor Unutulmaya yüz tutmuş terzilik mesleğini yaşatmak için çalışıyor: Terzi Hamit Şengül: “Yetiştirecek çırak bulamıyoruz

– Düzce’de 30 yıldır terzilik mesleği ile uğraşan Hamit Şengül, konfeksiyon sektöründeki gelişmenin terzilik mesleğini bitirdiğini söyledi. Bin 500 liraya mal ederek diktiği takım elbiseyi konfeksiyonların 500 liraya sattığını belirten terzi Şengül, meslekte kalifiye eleman bulmakta da güçlük çektiklerini dile getirdi.
Bir dönemin en iyi meslekleri arasında gösterilen terzilik, günümüzde eski değerini kaybetmiş durumda. Ancak bir zamanların gözde mesleklerinden olan terzilik, hazır giyim sektörünün gelişmesiyle birlikte günümüzde eski değerini kaybetmiş durumda. Düzce’de uzun yıllardır terzilik yapan Hamit Şengül, bu mesleği yaşatmaya devam edenlerden. 11 yaşında başladığı terzilik mesleğine 30 yıldır devam eden Hamit Şengül, hazır giyim sektörünün terzileri olumsuz yönde etkilediğini belirttiği konuşmasında, aynı zamanda sektörün bir diğer sorununun ise kalifiye eleman eksikliği olduğunu dile getirdi.

“Yetiştirecek çırak bulamıyoruz”
Mesleğe eleman yetiştirmenin günümüzde zor olduğuna da değinen terzi Şengül, “11 yaşımda mesleğe başladım 30 senedir çalışıyorum. İşler pandemide biraz yavaşladı. Genel olarak iyi çok şükür işler. Kıyafet siparişi pek yok yoğunluk tamir üzerine. Yetiştirecek çırak bulamıyoruz maalesef. Yetiştirmek isterim ama maalesef. 12 yıllık eğitim bizim mesleği bitirdi. 18 yaşındaki bir elemanın bizim mesleğe girip de iş öğrenme şansı zayıf. Ortaokul döneminde elemanın ara dönemlerde bize gelmesi lazım ki gelmiyorlar” dedi.

“Böyle giderse yurt dışında eleman alacağız”
Eleman yetişmemesi durumunda ilerleyen yıllarda yurt dışından eleman ihtiyacının karşılanacağını söyleyen Şengül, “Böyle giderse Amerika nasıl bizi istiyorsa mesleki dallarda, bizde başlayacağız Irak’tan, Afganistan’dan ve bizden bu konuda daha düşük ülkelerden eleman isteyeceğiz. Şu anda usta olarak gençlerden hiç kimse yok" diye konuştu.
“Konfeksiyon malı daha ucuza mal ediyor”
Hazır giyim sektöründe konfeksiyonların malı daha ucuza aldıklarını ve vatandaşlarında ucuzu tercih ettiğini belirten Şengül, "Meslekte kalifiye eleman yok artık bir de. Sipariş üzerine kıyafet dikmeye yetişecek potansiyel yok. Normalde talep var. Ben bile takım elbiseyi bıraktım sadece pantolon dikiyorum. Talep var ancak rakamlar da kurtarmıyor artık. Konfeksiyon bizden malı daha ucuza mal ediyor. Bizim bin 500 liraya mal ettiğimiz malı onlar 500600 liraya satabiliyor” ifadelerini kullandı.

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