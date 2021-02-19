Düzce’den yurt dışına 2 milyon 397 bin 533 kilogram ürün

– Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü Ocak ayı verilerine göre kentten 2 milyon 397 bin 533 kg ürün yurt dışına gönderildi.

Düzce’de faaliyette bulunan işletmeler yurt dışına ürün ihracat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ocak ayı verilerine göre, 1 milyon 296 bin 211 kilogram gıda maddesi ve 1 milyon 101 bin 322 kilogram orman ürünleri olmak üzere toplam 2 milyon 397 bin 533 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

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