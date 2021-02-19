Uyuşturucu satıcıları yapılan 2 operasyonla yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı. Yakalananlardan bir kişi tutuklanırken 4 kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca operasyonlarda çok miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu İstanbul’dan Düzce’de satmak üzere metamfetamin maddesi alındığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine fiziki ve teknik takibe alınan otomobil, TEM Otoyolu Düzce gişelerinde yapılan operasyon ile durduruldu. İçinde 4 kişi bulunan otomobilde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 53 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdiler. Şüpheli 4 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan adliyeye sevk edildiler.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı 2. operasyonda ise Düzce şehir merkezi Karahacımusa Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahıs yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde, ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda bir miktar Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.