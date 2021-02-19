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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 Yaşındaki minikler, dostlarını unutmadı

İHA

4 Yaşındaki minikler, dostlarını unutmadı

Düzce Bahçeşehir Koleji minik öğrencileri yaptıkları etkinlikle sokak hayvanları için sokaklara mama ve su koydular.
Bahçeşehir Koleji öğrencileri hayatı öğrenmeye yönelik eğitimlerine bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışma ile 4 yaş kırmızı sınıf öğrencileri, ders saatinde montlarını giyip sokağa çıktı. Sokak hayvanlarını beslemek için hazırlık yapan, mama ve su kapları alan minik yürekler, sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere içleri mama, süt ve su dolu kapları bıraktılar. Miniklerin koyduğu mama ve sular ise hemen sokak hayvanları tarafından hemen tüketildi.

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