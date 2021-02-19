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Köye inen kurtlar, 13 koyunu parçaladı

DHA

Köye inen kurtlar, 13 koyunu parçaladı


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Kaynaşlı ilçesinde, aç kalan kurtlar köye inerek, girdikleri ahırda 13 koyunu parçaladı, 2 kuzuyu ise alıp, gitti. Olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra ahıra yeniden gelen 4 kurt, diğer hayvanlarını korumak için nöbet tutmaya başlayan Harun Uzun´u fark edince kaçtı. Uzun, "Malımın peşindeyim. Ne yapayım? Diğerlerini de götürmemesi için mecbur bekliyorum" dedi. 
Olay, pazar günü, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Yörükler köyünde yaşandı. Karla kaplı ormanlarda aç kalan kurtlar, köye indi. Harun Uzun´a ait ahıra giren kurtlar, 13 koyunu parçaladı, 2 kuzuyu da alıp gitti. Ailenin haber vermesi üzerine gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulunarak tutanak tuttu. Harun Uzun ise diğer hayvanlarına zarar gelmemesi için nöbet tutmaya başladı. Olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra ahıra yeniden gelen 4 kurt, nöbet tutan Harun Uzun´u fark edince kaçtı. 
`BENİ GÖRÜNCE KAÇTILAR´
Çok tedirgin olduklarını belirten Harun Uzun, "14 Şubat tarihinde saat 07.30´da kalktım. Kurbanlık danalarım vardı. Hemen yanında da koyunlarım vardı. Danalara baktım. Sonra koyunların yanına geçtim ve gördüm ki koyunlar parçalanmış. Hepsi bir yerdeydi. İki kuzuyu götürmüş. Belgesellerden izlediğim kadarıyla haftada bir acıkıyorlarmış. Ben bekledim. Dün sabah geldiler. 4 tanesini gördüm. İçeri doğru yöneldiler. Beni görünce kaçtılar. Çok tedirginiz. İçeride de büyük baş hayvanlarımız var. Onlardan da korkuyorum. Her taraflarını kapattım. Nöbet beklemeye başladık. Malımın peşindeyim. Ne yapayım? Diğerlerini de götürmemesi için mecbur bekliyorum" dedi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Tezcan SOLMAZ
2021-02-19 20:04:56

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