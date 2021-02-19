Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

13 şehidin katili işte o alçak!

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Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Akşam saatlerinde Düzce Aziziye Mahallesi Eski Bağdat Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Mustafa Alyasın´a ait tek katlı evin çatısında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Dumanı gören mahalle halkı durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. 5 kişilik Alyasın ailesinin kaldığı evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ

2021-02-19 21:00:31



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