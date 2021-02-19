Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Akşam saatlerinde Düzce Aziziye Mahallesi Eski Bağdat Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Mustafa Alyasın´a ait tek katlı evin çatısında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Dumanı gören mahalle halkı durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. 5 kişilik Alyasın ailesinin kaldığı evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ
2021-02-19 21:00:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.