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Sülükle şifa buluyorlar

DHA

Sülükle şifa buluyorlar


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde uygulanan sülük tedavisi ile özellikle ameliyatlar sonrası kanlanmaya ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılan sülük tedavisi ile hastalar şifa buluyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, sülük tedavisinin birçok alanda kullanıldığını söyledi. 
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde uygulanmaya başlayan sülük tedavisi ile ameliyat sonrası kanlanmaya ihtiyaç duyulan bölgelerde, kas, tendon ve eklem ağrıları başta olmak üzere birçok hastalığa şifa bulunuyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya sülük tedavisi konusunda, "Tüm dünyada binlerce yıllık tarihi olan sülük tedavisi, tıp alanındaki ismiyle `Hirudoterapi´ ülkemizde 2014 yılında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının belli bir yasal zemine oturtulmasının ardından yasal olarak hastanelerimizde de uygulanmaya başlamıştır. Kullanım alanları yaygındır. Sülük tedavisinin modern tıp alanında da uygulaması vardır. Modern tıp alanında parmak kesileri gibi uç organ kesilerinde tamamen kopma olduğundan sonra dikildiğinde kanlanma problemi oluşmaktadır. Bu organların dikilmesinin ardından sülük tedavisi uygulanarak alanın kanlanması sağlanmaktadır. Modern tıp alanında tüm dünyada bu şekilde uygulaması yapılmaktadır" dedi. 
Prof. Dr. Kaya, sülüklerin kana ihtiyaç duyan bölgede emme marifetiyle kanamaya neden olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: 
"Geleneksel tıp alanında birçok alanda uygulanıyor. Özellikle lokal olarak, bölgesel olarak kan akımının artırılması için belli yerlerde kullanılıyor. Sülükler vücudumuzdan esasen kan emiyorlar. Yaklaşık olarak 510 mililitreye kadar kan emebiliyorlar. Fakat sülük kanı sürekli emmek ve kanın pıhtılaşmaması için tutunduğu bölgede kendisinden bazı enzimleri salgılıyor. Bu enzimlerden bir kısmı insan vücuduna geçiyor. Tanımlanmış 30´un üzerine enzim var. Hatta sülüklerin bu enzimlerinden yola çıkarak hirudin ilaçlar geliştirilmiştir. Dünyada da halen kullanılıyor." 
`SÜLÜK TEDAVİSİNDEN ÇOK MEMNUNUM´
Prof. Dr. Kaya sülük tedavisinin hekimler tarafından yapılması gerektiğini ifade ederek, "İnsan vücuduna dışardan bir canlı getirdiğimiz için bazı konulara dikkat etmemiz gerekir. Bu kanlı bir tıbbi işlem olduğu için bunu sertifikası olan hekimlerin yapması gerekir. Hekimlerin dışında yapılmaması gerekir" diye konuştu. 
Tiroid rahatsızlığı nedeniyle sülük tedavisi gören Haluk Karaduman ise, "Sülük tedavisinden çok memnunum. Öncelikle böyle bir ortamda yapıldığı için kendimi güvende hissediyorum. Faydasını da gördüğüme inanıyorum. Burada daha steril bir ortamda yapılıyor. Hocamız bu işin başında. Tavsiye ederim, gelsinler ve tedavi olsunlar" dedi. DHA-Sağlık Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-02-20 08:36:37

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