Karadeniz'de çıkan fırtına balık tezgahlarına yansıdı Tezgahların gözdesi yine hamsi oldu

– Karadeniz’de bir haftadır etkili olan fırtına tezgahlardaki balık fiyatlarını da artırdı. Artan fiyatlara rağmen Düzce’de en çok tercih edilen balık her zaman olduğu gibi yine hamsi oldu.

Düzce’de yağan kar ve fırtına balık fiyatlarında artışa sebep oldu. Çok sayıda balıkçı denize açılamazken, etkili olan fırtına ve kar yağışı tezgahlara yansıdı.



"Fırtına balığın yönünü"

Fırtına sebebiyle yaklaşık 1 haftadır denize açılamadıklarını belirten balıkçı Tuncay Kılıç, "Balık fiyatları şu anda yüksek durumda. Hava koşulları fiyatları çok etkiledi. Zaten şu sıralar balıkta az. Bu yüzden ister istemez balık fiyatları etikete yansıyor. 1 haftalık süreç içerisinde ilk defa dün balık avına çıkıldı. Bugün tekrar balık avına çıkıldı. Fırtına balığın yönünü, suyunu, metresini her şeyini değiştiriyor. O yüzden balık az. Azlıkta direkt etikete yansıyor. Balık fiyatlarına şu anda bakıldığı zaman yüksek fiyatlar olduğunu görebiliriz" dedi.



"Denizlerde balık sayısı azaldı"

Hava koşullarının yanı sıra denizlerde balıkların da az görüldüğüne değinen balıkçı Kılıç, “Hamsi şu anda 25 TL . Etiket fiyatları ile çok fazla oynayamıyoruz. Üzerine çok bir şeyde koyamıyoruz. İstavrit fiyatları 50 TL oldu. Mezgit 35 TL . Bunlar bizim için yüksek fiyatları. Ama denizlerde balık az olduğu için şu anda yapılacakta bir şey yok. Fiyatları da biz ayarlayamıyoruz ne yazık ki. Etiket fiyatlarını elimizden geldiği kadar düşük yazmaya çalışıyoruz ama anca bu kadar yapabiliyoruz. Ama genel olarak bakıldığı zaman balık fiyatları şu sıralar yüksek” şeklinde konuştu.



"En çok tercih edilen balık yine hamsi oldu"

Artan fiyatlara rağmen her zaman olduğu gibi şubat ayında da en çok tercih edilen balığın hamsi olduğunu belirten Kılıç, “En çok talep gören balık ise her zaman olduğu gibi yine hamsi. Hamsi, mezgit, istavrit olarak sıralayabiliriz. Ama yoğunluk olarak baktığımız zaman hamsi diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Tezgahlarda hamsi 25 TL, mezgit 35 TL, istavrit 50 TL, barbun 60 TL ve uskumru 30 TL'den satışa sunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.