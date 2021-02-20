Hem dini bilgiler aldılar hem ödül

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’nin Aydınpınar Köyü Yılankaya Camisi’nde online eğitime katılan çocuklar hem dini eğitim aldılar hem de caminin İmam Hatibi Harun Akyüz tarafından hazırlanan hediyeler verildi.

Düzce Merkeze bağlı Aydınpınar Köyü Yılankaya Mahallesinde yarıyıl tatilinde online eğitime katılan çocuklar 3 hafta süren eğitimde Kur'an Kerim, Siyeri Nebi ve temel dini bilgiler dersleri aldı. Derslere katılan çocuklara İmam Hatip Harun Akyüz tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.