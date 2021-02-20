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Hayatını adadığı görme engelli çocuklara parmak uçlarında eğitim veriyor Görme engelli öğretmen, çocukluk hayalini gerçekleştirdi Ahizer Öğretmen, çocuklara Braille alfabesini öğretiyor

İHA

Hayatını adadığı görme engelli çocuklara parmak uçlarında eğitim veriyor Görme engelli öğretmen, çocukluk hayalini gerçekleştirdi Ahizer Öğretmen, çocuklara Braille alfabesini öğretiyor

– Düzce’de görev yapan görme engelli müzik öğretmeni Ahizer Özbek, görev yaptığı kursta görme engeli olan çocukların okuyup, yazabilmesi için Braille alfabesini öğretiyor. Kursta verdiği eğitimle çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Özbek, "Gören bireyler ile görmeyen bireyler arasında hiçbir fark yoktur. Sizinle aramızdaki tek fark, siz gözünüz ile normal bir yazıyı okuyorsunuz, biz ise parmak uçlarımızla" dedi.
Düzce’de bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan doğuştan görme engelli Ahizer Özbek, aynı zamanda Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan Braille alfabesi kursunda eğitmenlik görevini sürdürüyor. Kursta görme engelli çocuklara Braille alfabesini öğreten Özbek, kursiyerlere engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar hakkında da bilgi veriyor.

"Çocukluk hayalimdi"
Çocukluk hayalini hayata geçirdiğini söyleyen Ahizer Özbek, "Böyle bir kursta eğitim vermeyi yıllardır bu yana istiyorum. O zamanlar öğrencilik dönemlerimde olduğum için çok mümkün olmamıştı. Şimdi öğretmen olduğum için bu kursu vermem gerektiğini düşündüm. Kafama koydum ve hayata geçirdim. Valimiz Cevdet Atay ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit’in destekleri ile eğitim verme hayalim gerçek oldu. Braille alfabesi görme engelliler için kullanılan bir alfabe. Düzce’de de görme engelli çocuklar var ama Braille alfabesini bilmiyorlar. Bende bu çocukları tespit ettim ve onlarla beraber kabartma alfabeyi öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

"Gören bireyler ile görmeyen bireyler arasında hiçbir fark yoktur"
Görme engelli bireyler ile engeli olmayan bireyler arasında hiçbir farkın olmadığına değinen Özbek, "Ben hep söylerim zaten, gören bireyler ile görmeyen bireyler arasında hiçbir fark yoktur. Sizinle aramızdaki tek fark, siz gözünüz ile normal bir yazıyı okuyorsunuz, biz ise parmak uçlarımızla okuyoruz" dedi.

"Çocuklarınızı evlere kapatmayın"
Görme engelli çocukların eğitimden mahrum kalmaması gerektiğine dikkat çeken Özbek, "Aileler çocuklarını evlerine kapatmasınlar. Gerektiği yerlere başvurdukları takdirde çocukları gayet iyi bir eğitim alabilirler. Çocukların gerçekten eğitim anlamında çok yoksun kaldığını gördüm. Çocuklara sadece Braille alfabesinde değil, hayatlarını idame ettirme konusunda da yardımcı olabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu alfabeyi öğrenmek, bir görme engelli için kolaydır"
Görme engelli bireylerin işitme ve dokunma duyularının daha güçlü olduğuna değinen Özbek, "Bu alfabeyi öğrenmek bir görme engelli için kolaydır. Çünkü vücudunuzda bir organınızın yetisi olmadığı zaman ister istemez diğer organlarınız daha güçlü oluyor. Görme engelli bireylerde ise beyin ve işitme dokunma duyusu daha çok güçlü oluyor. Her şeyi dokunarak daha çok hissettikleri için Braille alfabesi de kabartma alfabesidir bu yüzden öğrenmesi daha kolaydır" ifadelerini kullandı.

"Her zaman yanınızda birileri olmuyor"
Braille alfabesi sayesinde eğitim hayatını tamamlayarak meslek sahibi olduğunu belirten Ahizer Özbek, sözlerini şöyle noktaladı:
"Ben, normal öğrencilerle eş değer bir eğitim aldım. Birinci sınıfta çocuklar normal yazı yazmayı öğrenirken, bende kabartma yazı yazmayı öğrendim. Her şey eşit bir durumda gitti. Burada benim avantajım; görme engelliler okulunda okumam oldu. Düzce’de şu anda görme engelliler okulu olmadığı için çocuklar bu sebepten dolayı eğitimden yoksunlar. Kabartma alfabeyi bilmeseydim tabii ki de hayatım çok zor olurdu. Belki buralara gelemezdim. Her şeyi kendim okuyarak yazarak yaptım. Her zaman yanınızda birileri olmuyor"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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