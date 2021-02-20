Düzce İl Özel İdaresi’ne araç takviyesi yapıldı. Bu arada köylerde kullanılmak üzere 250 adet de çöp konteyneri geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Düzce İl Özel İdaresi’ne 1 adet vidanjör, asfalt yapım çalışmalarında kullanılmak üzere bir adet sulama arozözü hibe edildi. Yine Bakanlık tarafından merkez ve ilçe köylerinin evsel atıklarının toplanmasında kullanılmak üzere 250 adet çöp konteyneri geldi.

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