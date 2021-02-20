Uyuşturucuyu cerrahi maske kutusuna gizlemişler

13 şehidin katili işte o alçak!

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, polisin `dur´ ihtarına uymayan 2 kişi, otomobille kaçarken, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin cerrahi maske kutusuna gizlediği bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, D-655 kara yolu üzerinde hafta sonu kısıtlamalarına yönelik uygulama yaptı. 81 ABC 246 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin `dur´ ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası otomobil durdurulurken, sürücü Tayfur Bulut ve araçta bulunan Alper Canbaz gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, cerrahi maske kutusuna gizlenen bir miktar metamfetamin de bulundu. Soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-02-20 13:06:24



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