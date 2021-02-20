Polisin dur ihtarına uymayıp kaçtılar Maske kutusundan uyuşturucu çıktı

13 şehidin katili işte o alçak!

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– Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamadan kaçan araç polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan aracın içinde bir miktar uyuşturucu çıkarken 2 kişi gözlem altına alındı.

Düzce’de kısıtlama nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, D655 karayolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında bir otomobil dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan araç içinde bulunan T.B. ile A. C. gözaltına alınken araç içinde yapılan aramada cerrahi maske kutusuna gizlenen bir miktar metamfetamin bulundu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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