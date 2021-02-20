Polisin dur ihtarına uymayıp kaçtılar Maske kutusundan uyuşturucu çıktı

– Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamadan kaçan araç polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan aracın içinde bir miktar uyuşturucu çıkarken 2 kişi gözlem altına alındı.
Düzce’de kısıtlama nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, D655 karayolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında bir otomobil dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan araç içinde bulunan T.B. ile A. C. gözaltına alınken araç içinde yapılan aramada cerrahi maske kutusuna gizlenen bir miktar metamfetamin bulundu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.