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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hava kalitesi yeniden masaya yatırılacak

İHA

Hava kalitesi yeniden masaya yatırılacak

– Kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi için yol haritasını belirleyen Düzce Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin belirli noktalarında ölçümler devam ederken, elde edilen sonuçlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti ile yeniden masaya yatırılacak.
Düzce Belediyesi, "Temiz Şehir Düzce" sloganı ile başlatılan kampanya doğrultusunda şehrin hava kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapıyor. Şehrin dört bir yanında hava kirliliği nedenlerinin bulunması için ölçümler devam ederken, kirliliğin önlenmesi için de çalışmalar ilerliyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti ile yapılan ilk görüşmenin ardından çalışmaların sonuçları önümüzdeki hafta yeniden masaya yatırılacak. 3 ölçüm istasyonu ve 2 mobil hava ölçüm aracının yaptığı ölçümlerin raporlarının görüşüleceği toplantı öncesinde konuşan Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Düzce’mizde hava kalitesinin düşmesi ile ilgili bakanlık yetkilileri ile kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri görüşmüştük. Kısa vadede şehrin belli bölgelerinde ölçümler yapılarak toz numuneleri üzerinden kalitenin düşmesindeki nedenleri analiz ettiriyoruz. Analiz raporlarını ikinci toplantımızda değerlendireceğiz. Analizlerin sonuçlarına göre orta ve uzun vadede yapacaklarımızı planlayacağız. Çektiğimiz röntgenin ardından tüm paydaşlarımızla birlikte sorunun çözümü için harekete geçerek nokta atışı hamleler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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