Kısıtlamada basketbol oynayan çocuklar polis anonsunu duyunca kaçtı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta basketbol oynayan çocuklar, polisin anonsunu duyunca koşarak evlerine gitti.

Kültür Mahallesi'nde hafta sonu kısıtlamasına rağmen parka çıkan çocuklar basketbol oynarken, bu sırada bölgede devriye görevi yürüten polisler geldi. Polis ekipleri, çocukları fark edip, "Parkı boşaltın" diyerek anons yaptı. Anonsu duyan çocuklar koşarak evlerine gitti. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-02-20 16:54:43



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