Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, bisikleti ile kavşaktan geçmeye çalışan Mehmet Özcan (75) TIR´ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü, aracının yanına oturup uzun süre bekledi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Düzce D-655 Karayolu Karaca kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce´den Akçakoca yönüne giden Atilla Parlak yönetimindeki 81 AJ 405 plakalı TIR, göre kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmeye çalıştiği öne sürülen bisikletli Mehmet Özcan´a çarptı. Mehmet Özcan yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü Atilla Parlak ise aracının yanında uzun süre oturarak bekledi. Parlak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-02-20 17:39:48
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