Tırın çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de bisikleti ile yokun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, DüzceZonguldak D655 Karayolu Karaca Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.P. idaresindeki 81 AJ 405 plakalı FORD marka tır, kavşakta bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Mehmet Özcan’a çarptı. Kazada Özcan ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özcan, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü A.P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.