Düzce'de tüfek ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliye gözaltı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde park halindeki otomobilde 3 ruhsatsız tüfek, 626 gram esrar ve 5 gram metamfetamin ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gümüşova´da dün gece devriye gezen polis ekipleri, Çöplük mevkiinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu park halindeki otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 626 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tüfek, 2 kama, 3 sustalı bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki Yaşar M., Sezcan G., Ahmet G. ve Altan G. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Tezcan SOLMAZ

2021-02-21 14:12:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.