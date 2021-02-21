İhtiyacı olanların yüzlerini güldürdüler

Düzce’de ihtiyaç sahiplerine ulaşarak onların giyimden yiyecek ihtiyaçlarına, barınmalarına kadar birçok sorununu çözen Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, hafta sonu kısıtlamasında da yardıma ihtiyacı olanların yanında oldu. Yardımseverlerin bağışladığı, un, temizlik malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Düzce’de yabancı uyruklu vatandaşlardan ihtiyacı olan Düzcelilere kadar hemen hemen toplumun her kesiminin yardımına koşan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, hafta sonu kısıtlamasında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Yardımseverlerin bağışladığı yakacak, un, temizlik malzemeleri ihtiyacı olan ailelere ulaştırıldı. Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği Başkanı İsmail Yıldız ve Yardımlar Koordinatörü Dilek Şen tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımları alan vatandaşlar ile büyük mutluluk yaşadı.

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