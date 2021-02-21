Kızılay gönüllüleri Yığılca'ya çıkartma yaptı Kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine yardımlarını dağıttılar

Kızılay, ilçelerde kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerine de ulaşarak yardımlarını ulaştırdı.

Kızılay Düzce Şubesi ilçelerde ihtiyaç sahiplerine ulaşamaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu kısıtlamasında büyük mağduriyet yaşayan ilçelerdeki ihtiyaç sahipleri için harekete geçen Kızılay Gönüllüleri, ilçelerdeki yardımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yığılca İlçesi’ne çıkartma yapan Kızılay gönüllüleri ilçede kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaştılar.

Kısıtlama dolayısıyla dışarı da çıkamayan ihtiyaç sahiplerine Kızılay gönüllüleri Düzce Belediyesi’nin de işbirliği ile hazırlanan patates ve kurban eti payı dağıtımı yaptılar.

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