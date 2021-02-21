Evi yanan yabancı uyruklu ailelere Kızılay sahip çıktı

Düzce kent merkezinde hafta içi çıkan yangında evi yanan ve dışarıda kalan yabancı uyruklu 2 ailenin ihtiyaçları Kızılay Düzce şubesi tarafından karşılanacak. Aileleyi ziyaret eden Kızılay Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aydın, ailelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı müjdesini verdi.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi’nde çıkan yangında yabancı uyruklu iki ailenin kaldığı ev yanarak kullanılmaz hale gelmişti. 9 ve 7 kişilik iki ailenin kaldığı evde meydana gelen yangın sonrasında Türk Kızılayı Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aydın, yangında evleri yanan aileleri ziyaret etti. Yanan evde incelemeler yapan Aydın, ailelerden bilgiler aldı ve en kısa süre içinde gereken yardımların yapılacağı müjdesini verdi.

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