Hobi için gittikleri kursta işyeri açmaya hazırlanıyorlar Halk Eğitim kursları Düzceli kadınları kuaför yapıyor Kurs eğitmeni Nurten Çakır: "Hobi olarak gelip iş yeri açan çok oldu" Kursiyer Elif Alinçer: "Bir heves olarak geldim, dükkanı açma aşamasına geldim"

– Düzce’de hobi olarak Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kuaförlük kursuna katılan kadınlar, aldıkları eğitimin ardından iş yeri açarak kendi işinin patronu oluyor.

Pandemi döneminde evde durmak istemeyen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kuaförlük kursuna katılarak, kuaför salonlarında uygulanan işlemlerin tamamını öğrenen kadın kursiyerler, kendilerini bu alanda geliştirme fırsatı buluyor. Kimi kursiyerler hobi olarak kursa gelmeyi tercih ederken, kimileri ise aldığı eğitimin ardından kendi iş yerlerini açarak meslek sahibi oluyor.



“Hobi olarak gelip iş yeri açan çok oldu”

Kursiyerlerinin büyük bir çoğunluğunun hobi olarak geldiğini daha sonra açtıkları iş yeri ile meslek sahibi olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Nurten Çakır, “Bugüne kadar birçok öğrenci yetiştirdim. Bu öğrenciler arasında birçoğu kuaför açtı. Bazıları kendilerini geliştirdiler. Evlerinde kendileri için, çocukları için değişik saç kesimleri öğrendiler. Birçoğuna iş yeri açtırdık. Hobi olarak demeyelim de bize genellikle gelen kursiyerlerin çoğu kendine bir iş yeri açmak veya kendilerini daha çok geliştirip farklı sektörlerde çalışmak için geliyorlar. Tabi ki hobi amaçlı gelenlerde var ama sonrasında hobi amaçlı geliyoruz deyip iş yeri açan kursiyerlerimizde oldu. Biz burada geliştiriyoruz. Yetiştiriyoruz. Buradaki eğitimler onlara çoğu zaman yeterli geliyor. Başka yerlerde de onlara çeşitli eğitimler veriyoruz. Onların gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Birçok yerlerde de kendilerini geliştiriyorlar. Ama temel ana yer Halk Eğitim Merkezleridir. Temellerini burada alıyorlar” dedi.



“Bir kuaförde ne varsa burada öğretiliyor”

Bir kuaförde yapılan her şeyi kursiyerlere aktardığını belirten eğitmen Nurten Çakır, "Bir kuaförde yapılması gereken her şey burada da yapılıyor. Saç kesimi, saç botoksu, cilt bakımı, saç röfle, balyaj, ombre gibi birçok şeyi burada öğretiyoruz. Bir kuaförde ne yapılıyorsa burada A’dan Z’ye hepsini gösteriyoruz. Bugün mesela bir dip röfle yaptık. Hepsini aşamalı aşamalı gösterdim ve bunlar gibi birçok işlemi yapabiliyorlar” diye konuştu.



“Bir heves olarak geldim, dükkanı açma aşamasına geldim”

Hobi olarak başladığı kurs sonrasında iş yeri açmak istediğini belirten Elif Alinçer, “Bu serüven bende hobi olarak başladı. Bir heves olarak başladı. Buraya geldim, hocamızla tanıştım ve akabinde başvuruda bulundum. Şu anda çok iyi bir şekilde kurs görüyoruz. Kursun son aşamalarına doğru geldik. Şu anda profesyonel bir şekilde ombre, röfle yapabiliyorum. Şu anda hayallerime çok yaklaştım diyebilirim. Buraya hobi olarak geldim. Bu hobi bende artık hayal olarak devam ediyor şu anda. Dükkan açma aşamasına geldim. Çok az bir süre kaldı. Tek ihtiyacım olan belge. Kursumuz bittiği zaman belgemi alıp dükkanımı açacağım Allah nasip ederse” şeklinde konuştu.



Kurslar pandemi önlemleri eşliğinde sürüyor

Halk Eğitim Merkezi’nde Korona virüs pandemisi sonrasında alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre kurslar yapılıyor.

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