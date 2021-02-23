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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar parklarda daha güvenli oynayacak

İHA

Çocuklar parklarda daha güvenli oynayacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçim öncesi mahallelerle yaptığı sözleşmeler kapsamında çocukların parklarda güvenle oyun oynamaları için parklara kamera sistemleri kurulması yönünde çalışmaları başlattı.
Düzce’nin yaşam kalitesinin artması için güvenliğin öncelikli konulardan biri olduğunu belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Bu nedenle çocuklarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak bizim de önceliğimiz. Düzce’mizde çok sayıda park ve yeşil alanlar bulunuyor. İlk olarak Aziziye Mahallesinde bulunan Aziziye Parkı alanına güvenlik kameralarını yerleştirdik. Oyun grupları bulunan diğer park alanlarımıza da güvenlik kameralarını sırasıyla monte edeceğiz.
7 gün 24 saat parklarımız gözlemlenecek. Sistemle birlikte güvenlik güçlerimizle görüntülerimizi paylaşacağız. Bu sayede olası istenmeyen durumlarda emniyet güçlerimiz anında müdahale edebilecek. Amacımız ailelerin ve çocukların zamanlarının büyük bölümünü geçirdiği park alanlarını daha güvenli hale getirmek. Her zaman bir gözümüz geleceğimiz olan çocuklarımızın üzerinde olacak” şeklinde konuştu.

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