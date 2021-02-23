Düzce’de trafiğe kayıtlı 18 bine yakın motosiklet var

– Düzce’de toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler ulaşımlarını motosiklet ve bisikletle yapıyorlar. Bu nedenle kentte motosiklet kullanımı artarak sayı 17 bin 959’a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 116 bin 148 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 58 bin 407 otomobil, 2 bin 675 Minibüs, bin 531 Otobüs, 17 bin 941 Kamyonet, 4 bin 703 Kamyon, 17 bin 959 Motosiklet, 12 bin 574 Traktör, 358 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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