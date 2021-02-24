Jandarmadan yaralı köpeğe yardım eli

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–Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından fark edilen yaralı köpeği önce ısıttı, sonra da tedavisi için hayvan barınağına teslim etti.

Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca icra edilen trafik görevi esnasında yol kenarında yarılı halde duran köpeği fark ettiler. Hemen köpeğin yanına giden Jandarma ekipleri yaralı köpeği koruma altına alarak önce ısıttılar ardından ise Düzce Belediyesinin Kurtsuyu köyünde bulunan geçici hayvan bakımevi ve veteriner kliniği görevlilerine bilgi verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi ekipleri yaralı köpeği alarak tedavi ve bakımı için hayvan bakımevine götürdüler.

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