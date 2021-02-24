Gölyaka’da üretim standardizasyon kontrolü yapıldı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

– Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kardüzü Orman İşletme Şefliğinde, üretim standardizasyon kontrolü yapıldı.

2021 yılı bakım damgası yapılan ve üretim çalışmaları devam eden 31 nolu bölmede üretim çalışmaları ile ilgili boylama, mesaha ve standardizasyon konularında denetimler gerçekleştirildi. Kardüzü Orman İşletme Şefi Davut Akbal, Gölyaka Orman İşletme Şefi Mithat Ekşi ve Balıklı Şefi Arif Kulabaş’ın katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, üretim işlerinde çalışan orman köylülerine, üretimde standardizasyon, İş sağlığı ve güvenliği konularında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

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