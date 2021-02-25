DTSO meclis toplantısını gerçekleştirdi

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı Covid19 Pandemisi tedbirleri kapsamında video konferans yolu ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, ilk olarak yönetim kurulu faaliyetlerini aktarmak üzere sözü Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’e verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Şubat Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Meclis toplantısının devamında Şubat ayı mizanları ve hesapları görüşülürken, toplantının son bölümünde Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yaşanan pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesim olan esnaflar için geliştirilen kredi seçenekleri, geri ödeme konusundaki öteleme çalışmaları ve yeni alınan tedbirler için Bölge odalarıyla istişare edip onlarla beraber TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına yazı iletmek istediğini ifade etti. Toplantıda sektörleriyle alakalı sorun ve önerilerini dile getiren Komite Başkan ve Üyeleri, 11 Komitenin tamamı kredilerinin tamamının ertelenmesi için Bakanlığa yazı yazılmasını hakkında görüşlerini ve Düzce’nin hava kirliliği ile ilgili özellikle giyim, yiyecek sektörü ile ilgili serzeniştiler olduğunu ve EDS Sistemi ve Uygulamaları hakkında görüşlerini dile getirdiler.

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