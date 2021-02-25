Aspiratöre giren 2 sığırcığı itfaiye kurtardı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde havalandırma boşluğundan aspiratöre kadar giren iki Sığırcık kuşu bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangınlara mücadelelerin yanında canda kurtarıyor. Bahçeşehir bölgesinde evinin aspiratöründen kuş sesi geldiğini duyan vatandaş, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri aspiratör içinde bulunan kuşları kurtardı. Daha sonra müfrezeye getirilen kuşlar burada son bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.