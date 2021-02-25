Düzce'de üç farklı adrese kumar baskını Baskında 41 kişiye cezai işlem uygulandı

– Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 farklı adrese kumar operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 41 kişiye 142 bin 229 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Korona virüs salgını kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında bazı evlerde kumar oynandığına yönelik ihbar alan ekipler ilk olarak bir spor kulübüne ait dernek lokaline baskın düzenlendi. Baskında 16 kişinin lokal içerisinde bir arada olması nedeni ile Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca cezai işlem uygulandı. Ekiplerin ikinci noktası ise Orhangazi Mahallesi’nde bir ev oldu. Burada yapılan kontrollerde 11 kişinin bir ev içerisinde oyun oynadıkları tespit etti. 11 kişiye kısıtlamada kumar oynadıkları gerekçesi ile cezai işlem uygulandı. Son olarak ise Nemci Hoşver Caddesi üzerinde bir işletmenin bodrum katına bazı kişilerin girip çıktığı ihbarını alan ekipler bodrum katına operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında 14 kişiye cezai işlem uygulandı. Bir günde 3 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri toplamda 41 kişiye 142 bin 229 lira cezai işlem uyguladı.

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