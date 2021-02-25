Vali Atay aile ziyaretlerine devam ediyor

– Düzce Valisi Cevdet Atay, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veriyor. Atay, ayrıca aileleri de ziyaret ederek çocuklara kitap ve oyuncak hediye ediyor.

Düzce’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Düzce Valisi Cevdet Atay bizzat vatandaşlarla bir araya gelerek salgın tedbirlerini aktarmaya devam ediyor. Düzce’de yapılan çalışmalar ile ilgili ailelere bilgiler veren Vali Atay son olarak Beyciler ve Sancaklar Mahallesi’nde aile ziyaretlerinde bulundu. Ailelere salgınla mücadelede yapılması gerekenleri aktaran Vali Atay, çocuklara kitap ve oyuncak da hediye ediyor.

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