Öğretmenler, öğrenciler için kamera karşısına geçti

– Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12. sınıf öğrencileri için yayınlanan TYT örnek testleri’nin öğrencilere ulaştırılması için Düzce’de öğretmenler kamera karşısına geçti.
Düzce’de Başarıya bir adım projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12. sınıf öğrencileri için yayınlanan TYT örnek testleri için öğretmenler kamera karşısına geçti. Düzce’de kurulan Uzaktan Eğitim Merkezinde, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde gönüllü öğretmenler tarafından çözümleri yapıldı. Tüm sorular için tek tek cevaplamalar aktarıldı. Öğretmenler öğrencilerin yanlarında olmasada online olarak destek olmaya devam ederek onları sınavlara hazırlıyorlar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.